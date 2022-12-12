Агапова Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1980 г.р.

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агапов Валерий Николаевич

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.06.1980

Дочь: Маслова Наталья Валериевна

Отец ребёнка: Агапов Валерий Николаевич

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