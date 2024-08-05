Порывкина Агриппина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порывкина Агриппина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порывкин Павел Иванович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Порывкин Константин Павлович

Отец ребёнка: Порывкин Павел Иванович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Порывкин Иван Павлович

Отец ребёнка: Порывкин Павел Иванович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Порывкин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Порывкин Павел Иванович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Порывкин Василий Павлович

Отец ребёнка: Порывкин Павел Иванович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Порывкин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Порывкин Павел Иванович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Порывкин Гавриил Павлович

Отец ребёнка: Порывкин Павел Иванович

Смерть
Неизвестно

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