Порывкина Агриппина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Сын: Порывкин Константин Павлович
Отец ребёнка: Порывкин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Порывкин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Порывкин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Порывкин Василий Павлович
Отец ребёнка: Порывкин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Порывкин Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Порывкин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Порывкин Гавриил Павлович
Отец ребёнка: Порывкин Павел Иванович
Смерть
Неизвестно