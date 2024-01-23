Новожилов Илья Мартемьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Новожилов Мартемьян
Мать: не указана
Переселенцы 1907 года с Новгородской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новожилова Марья
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Новожилова Марья
Переселенцы 1907 года с Новгородской губернии
Рождение ребёнка
1902
Сын: Новожилов Петр Ильич
Мать ребёнка: Новожилова Марья
Переселенцы 1907 года с Новгородской губернии
Рождение ребёнка
1905
Сын: Новожилов Иван Ильич
Мать ребёнка: Новожилова Марья
Переселенцы 1907 года с Новгородской губернии
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Новожилова Марья
Переселенцы 1907 года с Новгородской губернии
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Новожилова Зиновия Ильинична
Мать ребёнка: Новожилова Марья
Переселенцы 1907 года с Новгородской губернии
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Новожилова Марья
Переселенцы 1907 года с Новгородской губернии
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Новожилова Марья
Переселенцы 1907 года с Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно
Новостройка, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область