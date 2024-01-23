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Новожилов Илья Мартемьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Новожилов Мартемьян

Мать: не указана

Переселенцы 1907 года с Новгородской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новожилова Марья

Рождение ребёнка
1898

Сын: Новожилов Степан Ильич

Мать ребёнка: Новожилова Марья

Переселенцы 1907 года с Новгородской губернии
Рождение ребёнка
1902

Сын: Новожилов Петр Ильич

Мать ребёнка: Новожилова Марья

Переселенцы 1907 года с Новгородской губернии
Рождение ребёнка
1905

Сын: Новожилов Иван Ильич

Мать ребёнка: Новожилова Марья

Переселенцы 1907 года с Новгородской губернии
Рождение ребёнка
1907

Сын: Новожилов Василий Ильич

Мать ребёнка: Новожилова Марья

Переселенцы 1907 года с Новгородской губернии
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Новожилова Зиновия Ильинична

Мать ребёнка: Новожилова Марья

Переселенцы 1907 года с Новгородской губернии
Рождение ребёнка
1912

Сын: Новожилов Нестер Ильич

Мать ребёнка: Новожилова Марья

Переселенцы 1907 года с Новгородской губернии
Рождение ребёнка
1913

Сын: Новожилов Алексей Ильич

Мать ребёнка: Новожилова Марья

Переселенцы 1907 года с Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно
Новостройка, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

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