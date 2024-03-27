Шайбеков Рифхат
Место рожденияд. Биштякя Кармаскалинского района БАССР
Дата рождения16.12.1934
Дата смерти09.12.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
г.Джалал-Абад Кыргызстан
Смерть
09.12.1993
г.Джалал-Абад Кыргызстан
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
г. Джалал-Абад Кыргызстан