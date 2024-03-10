Ширшов Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1911
Дата смерти29.08.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.1937
Сын: Ширшов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Ширшова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
18.09.1938
Дочь: Масликова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Ширшова Антонина Васильевна
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
29.08.1983