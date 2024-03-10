Ширшов Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшов Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1911

Дата смерти

29.08.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1937

Сын: Ширшов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Ширшова Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
18.09.1938

Дочь: Масликова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Ширшова Антонина Васильевна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
29.08.1983
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