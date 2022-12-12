Смольнякова (Горбачева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1903
Сын: Смольняков Иван
Отец ребёнка: Смольняков Иван
Северин, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.08.1912
Дочь: Миланья
Отец ребёнка: Смольняков Иван
Рождение ребёнка
15.12.1915
Сын: Смольняков Василий
Отец ребёнка: Смольняков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смольняков Михаил
Отец ребёнка: Смольняков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смольняков Александр
Отец ребёнка: Смольняков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Смольняков Иван
Смерть
1922
Похороны
Неизвестно