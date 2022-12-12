Смольнякова (Горбачева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольнякова (Горбачева) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1903

Сын: Смольняков Иван

Отец ребёнка: Смольняков Иван

Северин, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.08.1912

Дочь: Миланья

Отец ребёнка: Смольняков Иван

Рождение ребёнка
15.12.1915

Сын: Смольняков Василий

Отец ребёнка: Смольняков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смольняков Михаил

Отец ребёнка: Смольняков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смольняков Александр

Отец ребёнка: Смольняков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Смольняков Иван

Смерть
1922
Нововладимировская, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Нововладимировская, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
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