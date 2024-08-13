Семиколенова (Кузнецова) Агрипина Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Семиколенова) Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Семиколенов Сергей Стефанович
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1877
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Чучилина (Семиколенова) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Семиколенов Сергей Стефанович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Семиколенов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Семиколенов Сергей Стефанович
Рождение ребёнка
24.02.1888
Дочь: (Семиколенова) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Семиколенов Сергей Стефанович
Рождение ребёнка
31.10.1896
Дочь: (Семиколенова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Семиколенов Сергей Стефанович