Семиколенова (Кузнецова) Агрипина Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семиколенова (Кузнецова) Агрипина Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Семиколенова) Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Семиколенов Сергей Стефанович

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1877

Муж: Семиколенов Сергей Стефанович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Чучилина (Семиколенова) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Семиколенов Сергей Стефанович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Семиколенов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Семиколенов Сергей Стефанович

Рождение ребёнка
24.02.1888

Дочь: (Семиколенова) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Семиколенов Сергей Стефанович

Рождение ребёнка
31.10.1896

Дочь: (Семиколенова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Семиколенов Сергей Стефанович

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