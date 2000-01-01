Бычкова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бычкова Лидия Петровна

Отец ребёнка: Бычков Петр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Нина Петровна

Отец ребёнка: Бычков Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычков Виктор Петрович

Отец ребёнка: Бычков Петр Андреевич

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