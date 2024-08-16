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Яков Иванович

Место рождения

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

До 1830

Пол

Мужской

Отец

Около 1749 г.р.

Мать

Около 1746 г.р.

Жена

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Дроздов Иван Фёдорович

Мать: Ирина Кондратьевна

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Любовь Васильевна

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Любовь Васильевна

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
09.05.1802 ст.

Сын: Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Любовь Васильевна

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
05.09.1804 ст.

Дочь: Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Любовь Васильевна

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
09.12.1806 ст.

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Любовь Васильевна

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
09.12.1807 ст.

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Любовь Васильевна

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
17.04.1809 ст.

Сын: Семён Яковлевич

Мать ребёнка: Любовь Васильевна

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L969-QK4G?i=608&cat=748423
Рождение ребёнка
18.04.1813 ст.

Сын: Дроздов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Любовь Васильевна

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
14.07.1818 ст.

Сын: Илья Иванович

Мать ребёнка: Любовь Васильевна

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8969-Y3QP?i=293&cc=5000050&cat=748423
Рождение ребёнка
15.06.1820

Дочь: Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: Любовь Васильевна

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L969-13V6?i=42&cc=5000050&cat=748423
Смерть
До 1830
Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область

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