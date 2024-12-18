Дец Евдокия
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Дец АкимНеизвестно г.р.
Дети
Дец Тихон Акимович1871 г.р.
Дец Савва Акимович11.01.1876 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дец Федора Акимовна
Отец ребёнка: Дец Аким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дец Данила Акимович
Отец ребёнка: Дец Аким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дец Иван Акимович
Отец ребёнка: Дец Аким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дец Аким
Рождение ребёнка
1871
Сын: Дец Тихон Акимович
Отец ребёнка: Дец Аким
Рождение ребёнка
11.01.1876
Сын: Дец Савва Акимович
Отец ребёнка: Дец Аким
Смерть
Неизвестно