Дец Евдокия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Дец Евдокия

Автор
БД
Дец Б.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Дец АкимНеизвестно г.р.
Дети
Дец Тихон Акимович1871 г.р.
Дец Савва Акимович11.01.1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дец Федора Акимовна

Отец ребёнка: Дец Аким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дец Данила Акимович

Отец ребёнка: Дец Аким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дец Иван Акимович

Отец ребёнка: Дец Аким

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дец Аким

Рождение ребёнка
1871

Сын: Дец Тихон Акимович

Отец ребёнка: Дец Аким

Рождение ребёнка
11.01.1876

Сын: Дец Савва Акимович

Отец ребёнка: Дец Аким

Смерть
Неизвестно

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