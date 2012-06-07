Ляхова (Чуева) Зоя Алексеевна
Место рожденияс.Чуево.Белгородская обл
Дата рождения29.08.1950
Дата смерти07.06.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1950
Отец: Чуев Алексей Васильевич
Мать: Чуева Евдокия Никитовна
с.Чуево.Белгородская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Губкин,Белгородская обл
Рождение ребёнка
02.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.06.2012
г.Губкин,Белгородская обл