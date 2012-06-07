Ляхова (Чуева) Зоя Алексеевна 29.08.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ляхова (Чуева) Зоя Алексеевна

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Место рождения

с.Чуево.Белгородская обл

Дата рождения

29.08.1950

Дата смерти

07.06.2012

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1950

Отец: Чуев Алексей Васильевич

Мать: Чуева Евдокия Никитовна

с.Чуево.Белгородская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Губкин,Белгородская обл
Рождение ребёнка
02.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.06.2012
г.Губкин,Белгородская обл

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