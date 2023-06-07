Агриппина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Семен Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Матвеев

Рождение ребёнка
01.08.1831

Сын: Матвей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Матвеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.2, д.3 (1830-1837) | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Матвеев

Смерть
Неизвестно
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