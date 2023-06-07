Агриппина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Семен Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Матвеев
Рождение ребёнка
01.08.1831
Сын: Матвей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Матвеев
Нижневасильевское, Истра, Московская область
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Матвеев
Смерть
Неизвестно