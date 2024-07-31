Рощина Паша Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рощин Фома Андрианович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дёмина Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дёмина Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дёмина Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дёмин Сергей Ильич
Смерть
Неизвестно