Рощина Паша Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рощина Паша Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рощин Фома Андрианович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дёмин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дёмина Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дёмин Валерий Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дёмина Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дёмина Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дёмин Сергей Ильич

Смерть
Неизвестно

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