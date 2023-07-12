Ермоленко Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидько Иван
Мать: Сидько Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермоленко Александр
Отец ребёнка: Ермоленко Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перегонцева Диана
Отец ребёнка: Ермоленко Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермоленко Елена
Отец ребёнка: Ермоленко Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермоленко Виктор