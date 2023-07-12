Ермоленко Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидько Иван

Мать: Сидько Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермоленко Александр

Отец ребёнка: Ермоленко Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перегонцева Диана

Отец ребёнка: Ермоленко Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермоленко Елена

Отец ребёнка: Ермоленко Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермоленко Виктор

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