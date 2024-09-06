Недбайло Михаил Иосифович
Место рождения
Дата рождения20.09.1924
Дата смерти24.01.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1951
Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.07.1952
Сын: Недбайло Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Недбайло (Зубакова) Маргарита Васильевна
Смерть
24.01.1981