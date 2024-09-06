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Недбайло Михаил Иосифович

Место рождения

Галенки, Октябрьский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

20.09.1924

Дата смерти

24.01.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Галенки, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
18.10.1951

Жена: Недбайло (Зубакова) Маргарита Васильевна

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.07.1952

Сын: Недбайло Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Недбайло (Зубакова) Маргарита Васильевна

Смерть
24.01.1981

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