Рожкова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРожкова Наталья

Рожкова Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Литвинова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Рожков Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожкова Мария Петровна

Отец ребёнка: Рожков Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожкова Нина Петровна

Отец ребёнка: Рожков Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожков Петр

Смерть
Неизвестно
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