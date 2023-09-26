Шубин Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубин Геннадий

Место рождения

Ярославль

Дата рождения

05.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1980

Отец: Шубин Владимир Владимирович

Мать: Водопьянова Евгения Петровна

Ярославль
Рождение ребёнка
25.09.2002

Дочь: Цветкова Анастасия Геннадьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Г.Заволжье Нижегородская область Городецкий район
Рождение ребёнка
14.12.2005

Сын: Шубин Владислав Геннадьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Г.Заволжье Нижегородская область Городецкий район
Развод
05.04.2018

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

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