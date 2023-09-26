Шубин Геннадий
Место рожденияЯрославль
Дата рождения05.08.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1980
Ярославль
Рождение ребёнка
25.09.2002
Дочь: Цветкова Анастасия Геннадьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Г.Заволжье Нижегородская область Городецкий район
Рождение ребёнка
14.12.2005
Сын: Шубин Владислав Геннадьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Г.Заволжье Нижегородская область Городецкий район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности