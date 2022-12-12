Бадяева Антонина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБадяева Антонина Фёдоровна

Бадяева Антонина Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1914

Дата смерти

04.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1914

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1938

Сын: Бадяев Александр Петрович

Отец ребёнка: Бадяев Петр Павлович

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадяев Петр Павлович

Смерть
04.03.1993
Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close