Бадяева Антонина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1914
Дата смерти04.03.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1914
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1938
Сын: Бадяев Александр Петрович
Отец ребёнка: Бадяев Петр Павлович
Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бадяев Петр Павлович
Смерть
04.03.1993
Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)