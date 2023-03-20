Голованов Василий Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолованов Василий Кириллович

Голованов Василий Кириллович

Место рождения

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Голованов Кирилл Кондратович

Мать: Голованова Дьячкова (Полякова) Акулина Парфеновна

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голованов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Голованова (Барышева) Анна

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голованова (Барышева) Анна

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голованов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Голованова (Барышева) Анна

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Около 1950

Жена: Голованова (Барышева) Анна

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
11.03.1950

Дочь: Петушкова (Голованова) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Голованова (Барышева) Анна

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.