Голованов Василий Кириллович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голованов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Голованова (Барышева) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голованова (Барышева) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голованов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Голованова (Барышева) Анна
Бракосочетание
Около 1950
Рождение ребёнка
11.03.1950
Дочь: Петушкова (Голованова) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Голованова (Барышева) Анна
Смерть
Неизвестно