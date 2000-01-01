Андреева Ирина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева Ирина Борисовна

Андреева Ирина Борисовна

avatar

Место рождения

Москва

Дата рождения

05.06.1943

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1943

Отец: Андреев Борис Константинович

Мать: не указана

Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close