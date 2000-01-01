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Андреева Ирина Борисовна
Андреева Ирина Борисовна
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Место рождения
Москва
Дата рождения
05.06.1943
Пол
Женский
Отец
Андреев Борис Константинович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
КА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1943
Отец:
Андреев Борис Константинович
Мать: не указана
Москва
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