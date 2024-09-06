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Ширяева Зиновия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Феофан Симеонов

Отец ребёнка: Ширяев Семен (Симеон) Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширяев Семен (Симеон) Семенов

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1877 ст.

Дочь: (Ширяева) Ирина Семенова

Отец ребёнка: Ширяев Семен (Симеон) Семенов

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Деревни Нератовки крестьянин Семен Семенов и законная жена его Зиновия Васильева
Рождение ребёнка
1896 ст.

Дочь: Воробьева (Ширяева) Пелагея Симеонова

Отец ребёнка: Ширяев Семен (Симеон) Семенов

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно

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