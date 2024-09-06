Ширяева Зиновия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ширяев Семен (Симеон) Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1877 ст.
Дочь: (Ширяева) Ирина Семенова
Отец ребёнка: Ширяев Семен (Симеон) Семенов
Деревни Нератовки крестьянин Семен Семенов и законная жена его Зиновия Васильева
Рождение ребёнка
1896 ст.
Дочь: Воробьева (Ширяева) Пелагея Симеонова
Отец ребёнка: Ширяев Семен (Симеон) Семенов
Смерть
Неизвестно