Приданникова (--) вторая
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Приданников Даниил Васильеич
Отец ребёнка: Приданников Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Приданников Антип Васильевич
Отец ребёнка: Приданников Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно