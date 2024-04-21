Приданникова (--) вторая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приданникова (--) вторая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приданников Василий Алексеевич

Средний Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Приданников Даниил Васильеич

Отец ребёнка: Приданников Василий Алексеевич

Средний Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Приданников Антип Васильевич

Отец ребёнка: Приданников Василий Алексеевич

Средний Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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