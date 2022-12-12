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Семёнов Панфил
Семёнов Панфил
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Место рождения
Шубино
, Кашинский, Тверская область
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Егорова) Федосья
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Шубино
, Кашинский, Тверская область
Бракосочетание
09.05.1782 ст.
Жена:
Федосья
Шубино
, Кашинский, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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