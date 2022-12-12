Семёнов Панфил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Панфил

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Место рождения

Шубино, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шубино, Кашинский, Тверская область
Бракосочетание
09.05.1782 ст.

Жена: Федосья

Шубино, Кашинский, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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