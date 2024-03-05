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Перфилов Николай Иванович

Место рождения

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район

Дата рождения

07.01.1901

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1901

Отец: Перфилов Иван Устинович

Мать: Перфилова Анисия Осиповна (Иосиповна)

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
1924

Сын: Перфилов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Перфилова Мария Петровна

Военная служба
14.08.1941
Воинское звание: красноармеец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфилов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Перфилова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфилов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Перфилова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфилов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Перфилова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфилов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Перфилова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перфилова Мария Петровна

Место жительства
Неизвестно
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Смерть
?.05.1943
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