Перфилов Николай Иванович
Место рожденияд.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Дата рождения07.01.1901
Дата смерти?.05.1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1901
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
1924
Сын: Перфилов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Перфилова Мария Петровна
Военная служба
14.08.1941
Воинское звание: красноармеец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Перфилова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перфилов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Перфилова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перфилов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Перфилова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перфилов Борис Николаевич
Мать ребёнка: Перфилова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перфилова Мария Петровна
Место жительства
Неизвестно
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Смерть
?.05.1943