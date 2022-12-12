Лунц Лев Натанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунц Лев Натанович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

02.05.1901

Дата смерти

10.05.1924

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1901 по 1923
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1923 по 1924
Гамбург, Германия
Смерть
10.05.1924
Гамбург, Германия
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