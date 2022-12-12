Лунц Лев Натанович
Место рождения
Дата рождения02.05.1901
Дата смерти10.05.1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1901 по 1923
Место жительства
С 1923 по 1924
Гамбург, Германия
Смерть
10.05.1924
Гамбург, Германия