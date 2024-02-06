Башлыков Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башлыков Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Пол

Мужской

Отец

С 1882 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Башлыков Петр Акимович

Мать: Башлыкова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Башлыкова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Башлыкова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башлыкова Екатерина

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