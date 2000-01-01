(Башарина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Башарина) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Башарин

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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