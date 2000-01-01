Думнова (Бочкарёва) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнова (Бочкарёва) Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Бочкарёв Иван Афанасьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1894

Муж: Думнов Андрей Васильевич

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
1898

Сын: Думнов Акиндин? Андреевич

Отец ребёнка: Думнов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
26.02.1900

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Думнов Андрей Васильевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
22.04.1903

Дочь: Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Думнов Андрей Васильевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
04.09.1904

Дочь: Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Думнов Андрей Васильевич

с. Селитьба
Смерть
Неизвестно
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