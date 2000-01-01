Думнова (Бочкарёва) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Бочкарёв Иван Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1894
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
1898
Сын: Думнов Акиндин? Андреевич
Отец ребёнка: Думнов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
26.02.1900
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Думнов Андрей Васильевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
22.04.1903
Дочь: Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Думнов Андрей Васильевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
04.09.1904
Дочь: Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Думнов Андрей Васильевич
с. Селитьба
Смерть
Неизвестно