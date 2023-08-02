Султанбеева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанбеева Анастасия

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Султанбей) Феодосия Саввична

Отец ребёнка: Султанбей Савва Николаевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Султанбей) Домникия Саввична

Отец ребёнка: Султанбей Савва Николаевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Султанбей Дмитрий Саввич

Отец ребёнка: Султанбей Савва Николаевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Султанбей) Татьяна Саввична

Отец ребёнка: Султанбей Савва Николаевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Султанбей Павел Саввич

Отец ребёнка: Султанбей Савва Николаевич

Смерть
Неизвестно

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