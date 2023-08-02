Султанбеева Анастасия
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Султанбей) Феодосия Саввична
Отец ребёнка: Султанбей Савва Николаевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Султанбей) Домникия Саввична
Отец ребёнка: Султанбей Савва Николаевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Султанбей Савва Николаевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Султанбей) Татьяна Саввична
Отец ребёнка: Султанбей Савва Николаевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Султанбей Савва Николаевич
Смерть
Неизвестно