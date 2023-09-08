Верещагина Алевтина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Верещагин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Верещагин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: Верещагин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратенко Ирина
Отец ребёнка: Верещагин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Верещагин Василий