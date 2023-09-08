Верещагина Алевтина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина Алевтина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верещагин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Верещагин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: Верещагин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратенко Ирина

Отец ребёнка: Верещагин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верещагин Василий

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