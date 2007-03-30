Жидкова (Кабанова) Светлана Викторовна
Место рождения
Дата рождения21.10.1967
Дата смерти30.03.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1967
Бракосочетание
24.07.1993
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.02.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.03.2007