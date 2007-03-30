Жидкова (Кабанова) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидкова (Кабанова) Светлана Викторовна

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Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

21.10.1967

Дата смерти

30.03.2007

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

1938 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЭФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1967

Отец: Кабанов Виктор Михайлович

Мать: Кабанова (Иванова) Валентина Михайловна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
24.07.1993

Муж: скрыто настройками приватности

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
06.02.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
30.03.2007
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

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