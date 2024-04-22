Домна Егорова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1801
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
06.02.1821 ст.
Муж: Осип Якимов (Ич)
Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Афимья Осипова (Вна)
Отец ребёнка: Осип Якимов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Анна Осипова (Вна)
Отец ребёнка: Осип Якимов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Андреан Осипов (Ич)
Отец ребёнка: Осип Якимов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно