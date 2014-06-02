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Бальцер Фёдор Адамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1940

Дата смерти

02.06.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1940

Отец: Бальцер Адам

Мать: Бальцер (Гафнер) Наталья Егоровна

Рождение ребёнка
12.09.1963

Сын: Балаев Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Бальцер (Балаева) Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
21.10.1968

Дочь: Зульбухарова (Бальцер) Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Бальцер (Балаева) Светлана Викторовна

Смерть
02.06.2014

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