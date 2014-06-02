Бальцер Фёдор Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1940
Дата смерти02.06.2014
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1940
Отец: Бальцер Адам
Рождение ребёнка
12.09.1963
Сын: Балаев Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Бальцер (Балаева) Светлана Викторовна
Рождение ребёнка
21.10.1968
Дочь: Зульбухарова (Бальцер) Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Бальцер (Балаева) Светлана Викторовна
Смерть
02.06.2014