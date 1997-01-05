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Мухаметьянов Набил Абдуллович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.11.1936

Дата смерти

05.01.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1936

Отец: Мухаметьянов Абдулла Мустафаевич

Мать: Мухаметьянова Марьям (Марьямбану) Габдрахмановна (Габдурахимовна)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1962

Дочь: Фаизова Асия Набиловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1967

Сын: Мухаметьянов Наиль Набилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1970

Сын: Мухаметьянов Виль Набилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1971

Сын: Мухаметьянов Шамиль Набилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1978

Сын: Мухаметьянов Раиль Набилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.01.1997
Причина смерти: Болезнь
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