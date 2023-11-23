Феодора Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иоанн Семенов
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Пелагея Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Семенов
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Задубровская Александра Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Семенов
Смерть
Неизвестно