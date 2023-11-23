Феодора Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодора Георгиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоанн Семенов

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Пелагея Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Семенов

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Задубровская Александра Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Семенов

Смерть
Неизвестно

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