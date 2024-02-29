Леонов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова-Леонова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Леонова Елена

Рождение ребёнка
18.12.1946

Дочь: Кулакова - Леонова Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Леонова Елена

Смерть
Неизвестно

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