Кудрявцева (Уварова) Марфа Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Уваров Роман
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудрявцев Григорий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Старинкова (Кудрявцева) Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кудрявцев Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий
Смерть
Неизвестно