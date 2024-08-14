Кудрявцева (Уварова) Марфа Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцева (Уварова) Марфа Романовна

Кудрявцева (Уварова) Марфа Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Уваров Роман

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Григорий

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Старинкова (Кудрявцева) Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кудрявцев Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.