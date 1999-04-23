Сухова (Волкова) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1927
Дата смерти23.04.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.04.1999