Сухова (Волкова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Волкова) Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1927

Дата смерти

23.04.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.04.1999
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