кн. Куракин Иван Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдикн. Куракин Иван Борисович

кн. Куракин Иван Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1827
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