Хиялетдинов Шакир Шайхисламович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хиялетдинов Шакир Шайхисламович

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Место рождения

Звериноголовское, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

27.05.1890

Дата смерти

15.06.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Звериноголовское, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
С 1918 по 1930
г. Атбасар, Акмолинская обл., Казахстан
Место жительства
С 1930 по 1947
г. Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1951 по 1974
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
15.06.1974
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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