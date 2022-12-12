Хиялетдинов Шакир Шайхисламович
Место рождения
Дата рождения27.05.1890
Дата смерти15.06.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.05.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1918 по 1930
г. Атбасар, Акмолинская обл., Казахстан
Место жительства
С 1930 по 1947
г. Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1951 по 1974
Смерть
15.06.1974