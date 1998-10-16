Barbanell Franklin H. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Barbanell Franklin H.

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Место рождения

N.Y.C., NY

Дата рождения

17.06.1946

Дата смерти

Около 2006

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1946

Отец: Barbanell Walter Stein

Мать: Barbanell Pearl

N.Y.C., NY
Рождение ребёнка
25.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Boston, Ma.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2006
Melrose, Mass.
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