Barbanell Franklin H.
Место рожденияN.Y.C., NY
Дата рождения17.06.1946
Дата смертиОколо 2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1946
Отец: Barbanell Walter Stein
Мать: Barbanell Pearl
N.Y.C., NY
Рождение ребёнка
25.02.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Boston, Ma.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2006
Melrose, Mass.