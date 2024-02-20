Виноградов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1982 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградова Савелий Сергеевич

Мать ребёнка: Виноградова (Безденежных) Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова (Безденежных) Елена Александровна

Рождение ребёнка
17.11.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова (Безденежных) Елена Александровна

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