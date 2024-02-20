Виноградов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградова Савелий Сергеевич
Мать ребёнка: Виноградова (Безденежных) Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виноградова (Безденежных) Елена Александровна