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Сюзанна
Сюзанна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.05.617
Дата смерти
24.04.644
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Эмили
600 г.р.
Дети
Геккада
643 г.р.
Добавил:
КА
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.617
Отец: не указан
Мать:
Эмили
Рождение ребёнка
29.08.643
Дочь:
Геккада
Отец ребёнка: не указан
Смерть
24.04.644
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