Сюзанна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюзанна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.617

Дата смерти

24.04.644

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

600 г.р.

Дети

643 г.р.

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.617

Отец: не указан

Мать: Эмили

Рождение ребёнка
29.08.643

Дочь: Геккада

Отец ребёнка: не указан

Смерть
24.04.644
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