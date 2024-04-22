Косачев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
30.01.1911 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 10 о бракосочетании 30 января 1911 года д. Поварентиной Федосовской волости Ивана Васильевича Косачева, 21 года и с. Верх-Чиковского девицы Ольги Ипполитовны Васильевой, 19 лет. Поручители: д... Показать все
Смерть
Неизвестно