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Косачев Иван Васильевич

Место рождения

Поваренка, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1892 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Поваренка, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
30.01.1911 ст.

Жена: Косачева Ольга Ипполитовна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 10 о бракосочетании 30 января 1911 года д. Поварентиной Федосовской волости Ивана Васильевича Косачева, 21 года и с. Верх-Чиковского девицы Ольги Ипполитовны Васильевой, 19 лет. Поручители: д... Показать все
Смерть
Неизвестно
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