Мухаметжанов Самиулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти25.03.1944
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Хайретдинов Мухаметрахим
Рождение ребёнка
25.03.1934
Сын: Мухаметжанов Наим
Мать ребёнка: Мухаметжанова Айнулхаят Шагимардановна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Хакимова Фасяхать
Мать ребёнка: Мухаметжанова Айнулхаят Шагимардановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухаметжанова Айнулхаят Шагимардановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухаметжанова Айнулхаят Шагимардановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.1944