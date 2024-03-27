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Мухаметжанов Самиулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

25.03.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

1934 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Хайретдинов Мухаметрахим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1934

Сын: Мухаметжанов Наим

Мать ребёнка: Мухаметжанова Айнулхаят Шагимардановна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Хакимова Фасяхать

Мать ребёнка: Мухаметжанова Айнулхаят Шагимардановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметжанова Айнулхаят Шагимардановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметжанова Айнулхаят Шагимардановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаметжанова Айнулхаят Шагимардановна

Смерть
25.03.1944
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