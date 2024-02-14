Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Якобсон Залман
Якобсон Залман
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1875
Пол
Мужской
Отец
Якобсон Абрам
1800 г.р.
Мать
Якобсон (Якобсон) Гитля
1833 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КФ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец:
Якобсон Абрам
Мать:
Якобсон Гитля
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия