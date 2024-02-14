Якобсон Залман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якобсон Залман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Якобсон Абрам

Мать: Якобсон Гитля

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