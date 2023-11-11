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Борухсон Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1977

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1977

Отец: не указан

Мать: Борухсон (Худякова) Наталья Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борухсон (Прокопьева) Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
25.11.2005

Дочь: Борухсон Софья Александровна

Мать ребёнка: Борухсон (Прокопьева) Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
24.06.2011

Сын: Борухсон Семен Александрович

Мать ребёнка: Борухсон (Прокопьева) Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
16.09.2014

Дочь: Борухсон Анфиса Александровна

Мать ребёнка: Борухсон (Прокопьева) Светлана Анатольевна

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