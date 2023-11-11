Борухсон Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1977
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.2005
Дочь: Борухсон Софья Александровна
Мать ребёнка: Борухсон (Прокопьева) Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
24.06.2011
Сын: Борухсон Семен Александрович
Мать ребёнка: Борухсон (Прокопьева) Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
16.09.2014
Дочь: Борухсон Анфиса Александровна
Мать ребёнка: Борухсон (Прокопьева) Светлана Анатольевна