Шульцев Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1973
Рождение ребёнка
09.08.2001
Дочь: Шульцева Лала Васильевна
Мать ребёнка: Халилова Гюнай Икрам кызы
Рождение ребёнка
01.11.2014
Дочь: Шульцева Дина Васильевна
Мать ребёнка: Халилова Гюнай Икрам кызы
Рождение ребёнка
06.10.2017
Сын: Шульцеа Александр Васильевич
Мать ребёнка: Халилова Гюнай Икрам кызы
Бракосочетание
Неизвестно