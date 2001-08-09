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Шульцев Василий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1973

Отец: Шульцев Дмитрий Николаевич

Мать: Шульцева Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
09.08.2001

Дочь: Шульцева Лала Васильевна

Мать ребёнка: Халилова Гюнай Икрам кызы

Рождение ребёнка
01.11.2014

Дочь: Шульцева Дина Васильевна

Мать ребёнка: Халилова Гюнай Икрам кызы

Рождение ребёнка
06.10.2017

Сын: Шульцеа Александр Васильевич

Мать ребёнка: Халилова Гюнай Икрам кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халилова Гюнай Икрам кызы

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