Родионов Назар Михайлович
Место рожденияРоссийская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Дата рождения1839
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Родионов Михаил Родионович
Мать: Родионова Федосья
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1858
Сын: Родионов Гаврил Назарович
Мать ребёнка: Родионова Агафья
с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1865
Мать ребёнка: Родионова Агафья
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Родионов Василий Назарович
Мать ребёнка: Родионова Агафья
Рождение ребёнка
Около 1904
Мать ребёнка: Родионова Агафья
Россия
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Мария Назаровна
Мать ребёнка: Родионова Агафья
Россия
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Матрена Назаровна
Мать ребёнка: Родионова Агафья
Россия
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Родионов Матвей Назарович
Мать ребёнка: Родионова Агафья
Россия
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Родионов Феодосий Назарович
Мать ребёнка: Родионова Агафья
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Алексей Назарович
Мать ребёнка: Родионова Агафья
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родионова Агафья
Смерть
1915