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Родионов Назар Михайлович

Место рождения

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка

Дата рождения

1839

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Родионов Михаил Родионович

Мать: Родионова Федосья

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1858

Сын: Родионов Гаврил Назарович

Мать ребёнка: Родионова Агафья

с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Родионов Иван Назарович

Мать ребёнка: Родионова Агафья

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Родионов Василий Назарович

Мать ребёнка: Родионова Агафья

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Родионов Яков Назарович

Мать ребёнка: Родионова Агафья

Россия
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Мария Назаровна

Мать ребёнка: Родионова Агафья

Россия
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Матрена Назаровна

Мать ребёнка: Родионова Агафья

Россия
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Родионов Матвей Назарович

Мать ребёнка: Родионова Агафья

Россия
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Родионов Феодосий Назарович

Мать ребёнка: Родионова Агафья

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Алексей Назарович

Мать ребёнка: Родионова Агафья

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Агафья

Смерть
1915
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