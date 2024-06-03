Тарасова (--) Матрена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (--) Матрена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Петр Павлович

Рождение ребёнка
27.11.1905

Дочь: Тарасова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Тарасов Петр Павлович

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Смерть
Неизвестно

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